16:07, 15 января 2026Мир

МИД России сделал предупреждение Великобритании

Захарова: Если Британия направит свои войска на Украину, они станут целями ВС РФ
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Если Великобритания направит свои войска на Украину, то они станут законными целями для Вооруженных сил (ВС) России. С таким предупреждением Лондону выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В январе [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, [президент Франции Эммануэль] Макрон и [президент Украины Владимир] Зеленский подписали соглашение о размещении на Украине неких многонациональных войск (...). Хотелось бы предупредить, что в случае реализации такого сценария ответственность за жизни британцев будет целиком на Лондоне. Эти войска будут законными целями ВС РФ», — подчеркнула дипломат.

Захарова указала на то, что Лондон «хорошо понимает неприемлемость» такого сценария для Москвы. Она отметила, что британская сторона использует его в качестве очередного инструмента для подрыва мирного процесса и продолжения боевых действий «до последнего украинца».

6 января Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию о намерениях по будущему вводу многонациональных сил на Украину. Речь идет о развертывании войск стран Запада после завершения конфликта.

