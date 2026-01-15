МИД России выразил протест Британии из-за сотрудника посольства

МИД России выразил протест Британии из-за сотрудника спецслужб в посольстве

МИД России выразил протест Великобритании из-за деятельности сотрудника спецслужб под прикрытием в британском посольстве. Об этом ведомство сообщило в официальном Telegram-канале.

«В МИД России была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России Д. Долакиа, которой заявлен решительный протест в связи с полученными российскими компетентными органами сведениями о принадлежности одного из дипломатических сотрудников посольства к спецслужбам Великобритании», — утверждается в публикации.

Ведомство проинформировало временную поверенную в делах Британии, что отозвало аккредитацию сотрудника дипмиссии в связи с его деятельностью.

14 января сообщалось, что Долакиа была вызвана в МИД, однако причины визита не раскрывались.