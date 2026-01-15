Реклама

22:12, 15 января 2026

На Западе предупредили Россию о рискованном шаге НАТО

RS: Атака НАТО на российские торговые суда может привести к ядерной войне
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Edward Jones / Keystone Press Agency / Global Look Press

Великобритания и страны НАТО хотят начать охоту на российские грузовые суда в международных водах, что способно привести к ядерной войне. Об этом предупредило издание Responsible Statecraft (RS).

«Вдохновившись захватом американцами судов с венесуэльской нефтью, страны НАТО задумались о том, чтобы повторить это своими силами уже с судами с российскими грузами. Результатом может стать прямой конфликт между НАТО и Россией с реальным риском ядерной войны», — указано в статье.

Отмечается, что Россия может ответить на это двумя способами — сопровождать как можно больше своих судов военными кораблями и подлодками либо начать самой захватывать британские суда.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании нашли юридические основания для возможного захвата и задержания танкеров, связанных с так называемым теневым флотом России.

