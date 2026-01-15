Реклама

Наряд актрисы на премьере фильма высмеяли в сети фразой «подгузник полон»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @enews

Наряд американской актрисы и певицы Тейяны Тейлор на премьере фильма высмеяли в сети фразой «подгузник полон». Соответствующее видео появилось на странице E! News в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя артистка посетила в Нью-Йорке премьеру фильма The Rip, в котором сыграла совместно с коллегами Мэттом Деймоном и Беном Аффлеком. При этом для мероприятия она выбрала скульптурное черное платье бренда Ashi Studio со встроенной маской и визуально увеличивающими бедра деталями.

Пользователи высказались об образе знаменитости в комментариях. «Похожа на курицу гриль», «На секунду мне показалось, что она сделала операцию по увеличению ягодиц», «Извините, мисс, ваш подгузник полон», «Выглядит как пережаренная и подгоревшая жареная курица», «Какая нелепость», «Увольте дизайнера», — заявили юзеры.

В ноябре 2025 года образ российской певицы Глюкозы в латексном наряде оценили в сети словами «дурдом на выезде».

