Назван фаворит финала Кубка Африки

Букмекеры назвали Марокко фаворитом в финале Кубка Африки

Букмекеры назвали фаворита финального матча Кубка Африки 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче за титул встретятся Сенегал и Марокко, и специалисты отдают предпочтение последним. На то, что титул завоют марокканцы, можно поставить с коэффициентом 1,66.

Сенегал считается аутсайдером финала. На итоговую победу этой команды можно поставить с коэффициентом 2,29.

Финалисты турнира стали известны ранее, 15 января. Турнир проходит в Марокко, а решающий матч состоится 18 января в Рабате. Сенегал и Марокко по одному разу выигрывали Кубок Африки.