Сенегал и Марокко сыграют в финале Кубка Африки по футболу

Определились финалисты Кубка Африки по футболу 2026 года, проходящего в Марокко. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем матче хозяева турнира сыграют со сборной Сенегала. Игра пройдет 18 января в Рабате.

Оба полуфинальных матча прошли в среду, 14 января. Марокко и Нигерия не смогли открыть счет, судьба встречи решалась в серии пенальти, победу в которой одержали хозяева турнира. Сенегал в своем полуфинале с минимальным счетом одолел Египет. Проигравшие в полуфиналах 17 января поспорят за третье место.

Накануне полуфиналов были названы фавориты Кубка Африки. Наиболее вероятным победителем турнира букмекеры называли Марокко. На втором месте расположился Сенегал.