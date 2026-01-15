Назван срок открытия новой линии метро в Москве

Собянин: Первый участок Рублево-Архангельской линии метро запустят в 2026 году

Первый участок Рублево-Архангельской линии метро в Москве запустят в 2026 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

15 января стартовала проходка двухпутного тоннеля между станциями «Серебряный Бор» и «Строгино» будущей линии. Глава города отметил, что задача осложнена тем, что поезда будут курсировать под крупными водными объектами — Москвой-рекой и Большим Строгинским затоном.

«Тоннели от "Шелепихи" до "Бульвара Генерала Карбышева" уже пройдены, в них идут работы по укладке путей и монтажу необходимого оборудования», — рассказал Собянин. Он добавил, что в текущем году будет открыт участок от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева».

Мэр напомнил, что длина Рублево-Архангельской линии составит 27,6 километра, на ней расположатся 12 станций. Она пройдет от ММДЦ «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и далее в Красногорск — с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.



Ранее сообщалось, что до 2029 года в Москве запустят три новые ветки метро.