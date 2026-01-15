Реклама

Экономика
08:43, 15 января 2026Экономика

Названа главная причина падения добычи нефти в России

«Известия»: Снижение активности НПЗ привело к падению добычи нефти в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Снижение активности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) стало одной из главных причин заметного падения добычи нефти в России в конце 2025 года. Об этом сообщает газета «Известия».

Агентство Bloomberg ранее отмечало, что среднесуточная добыча нефти в России в декабре без учета газового конденсата упала на 180 тысяч баррелей в сравнении с ноябрьским показателем. Значение в последний месяц 2025 года составило 9,326 миллиона баррелей.

Помимо снижения активности НПЗ на ситуацию с добычей нефти в России оказывает влияние снижение мировых цен на нефть, включая отечественный экспортный сорт Urals. По оценке агентства Argus, средняя цена российской марки сырья в декабре составляла 39,17 доллара за баррель. Это обстоятельство, отмечают эксперты, сильно бьет по карману экспортеров, сокращая и без того не самую большую маржу. Делать акцент на резкое увеличение производства сырья в сложившихся реалиях становится невыгодно, констатировали аналитики.

По данным Bloomberg, ключевой причиной снижения добычи нефти в России стало продолжение атак украинских беспилотников на отечественные НПЗ. Еще одним фактором, который привел к подобной динамике, эксперты назвали проблемы с сырьевым экспортом из-за усилившегося санкционного давления США. Впрочем, официальные данные по добыче, экспорту и производству нефтепродуктов российские власти не предоставляют.

