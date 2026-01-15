Реклама

08:30, 15 января 2026Забота о себе

Названа идеальная частота секса для психического здоровья

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Профессор Шаньдунского университета в Китае Мутун Чен рассказал, как часто нужно заниматься сексом для устойчивого психического здоровья. Его слова приводит издание VOI.id.

По мнению Чен, наиболее устойчивое психическое здоровье наблюдается у людей, которые имеют один-два половых контакта в неделю. Он уточнил, что это число рассчитали, проанализировав данные более 15 тысяч человек об их сексуальной активности и уровне депрессии. «Сексуальная активность может улучшить общее качество жизни и самочувствие, что в конечном итоге оказывает существенное влияние на психическое здоровье», — заявил Чен.

При этом ученый отметил, что, хотя регулярная интимная жизнь положительно влияет на психическое здоровье, нельзя с уверенностью объяснить, почему это происходит. По его словам, механизм воздействия только предстоит выяснить.

Ранее сексолог Ольга Василенко предупредила мужчин об опасных видах мастурбации. Так, по ее словам, чрезмерно интенсивная стимуляция может привести к проблемам с эрекцией.

