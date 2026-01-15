Названы причины ухудшения симптомов похмелья после 30 лет

Нарколог Лабруццо: Похмелье тяжелее после 30 лет из-за потери мышечной массы

Врач-нарколог Криста Лабруццо назвала факторы, влияющие на восприятие алкоголя после 30 лет. Ее слова приводит Independent.

Специалистка считает, что с возрастом симптомы похмелья становятся тяжелее из-за изменения объема жидкости в организме. По словам врача, этот процесс связан с потерей мышечной массы, которая начинается после 30 лет. Она объяснила: чем меньше у человека мышц, тем меньше воды становится в организме. «Естественное уменьшение жидкости и обезвоживание после употребления алкоголя провоцируют головную боль, усталость и даже спутанность сознания», — рассказала Лабруццо.

Кроме того, нарколог добавила, что причина ухудшение симптомов похмелья может объясняться снижением эффективности ферментов печени. Врач пояснила, что с возрастом они становятся менее устойчивыми к внешним воздействиям и хуже перерабатывают алкоголь.

