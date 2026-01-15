Раскрыты возникающие до проблем со здоровьем признаки алкоголизма

Психиатр Верна назвала перепады настроения без причины признаком алкоголизма

Психиатр Рената Верна и психолог Лидиан Силва заявили, что алкоголизм можно заподозрить еще до появления у человека явных проблем со здоровьем. Об этом они рассказали в разговоре с изданием Metropoles.

Как отметила Верна, при алкоголизме сначала меняется поведение человека. Среди признаков этого заболевания она назвала раздражительность, возникающие без причины перепады настроения, повышенную конфликтность с окружающими, снижение производительности труда и провалы в памяти.

Как утверждает Силва, нередко алкоголики начинают лгать, изолироваться от окружающих и испытывать трудности в личных и профессиональных отношениях. По словам психолога, это говорит о том, что алкоголь уже негативно влияет на поведение, причем вне зависимости от количества выпитых напитков.

