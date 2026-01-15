Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:31, 15 января 2026Забота о себе

Раскрыты возникающие до проблем со здоровьем признаки алкоголизма

Психиатр Верна назвала перепады настроения без причины признаком алкоголизма
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ratikova / Shutterstock / Fotodom  

Психиатр Рената Верна и психолог Лидиан Силва заявили, что алкоголизм можно заподозрить еще до появления у человека явных проблем со здоровьем. Об этом они рассказали в разговоре с изданием Metropoles.

Как отметила Верна, при алкоголизме сначала меняется поведение человека. Среди признаков этого заболевания она назвала раздражительность, возникающие без причины перепады настроения, повышенную конфликтность с окружающими, снижение производительности труда и провалы в памяти.

Как утверждает Силва, нередко алкоголики начинают лгать, изолироваться от окружающих и испытывать трудности в личных и профессиональных отношениях. По словам психолога, это говорит о том, что алкоголь уже негативно влияет на поведение, причем вне зависимости от количества выпитых напитков.

Ранее кардиолог Оливер Гуттман оценил пользу одного бокала красного вина в день. Он подчеркнул, что у такой привычки имеются как плюсы, так и минусы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились первые данные о расследовании взрыва полицейских в Москве

    Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен

    Месяц под знаком увольнений. Почему россияне массово увольняются после январских праздников

    Стало известно содержание предсмертного сообщения экс-замминистра Скляра бывшей коллеге

    Жителей столицы попросили подкармливать птиц

    Катя Лель назвала российского певца реинкарнацией Есенина

    Раскрыта связанная с Россией цель США в Венесуэле

    Опровергнут популярный миф о простуде

    Армия России кратчайшим путем продвинулась к Запорожью

    Женщина голыми руками поймала 22 свиньи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok