Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:47, 15 января 2026Экономика

Названы три страны — лидера по закупкам газа у России

Евростат: Венгрия на 11,5 % увеличила импорт трубопроводного газа из России
Кирилл Луцюк

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

В Европейском союзе Венгрия стала страной — лидером по импорту российского трубопроводного газа. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

Так, за 11 месяцев Будапешт в стоимостном выражении на 11,5 процента увеличил закупки этого энергоносителя, заплатив за него 2,6 миллиарда евро. На втором месте расположилась Греция с показателем в 1,2 миллиарда евро. Следом идут Болгария и Словакия, которые заплатили 812 и 556,5 миллиона евро соответственно. Всего с января по ноябрь ЕС приобрел трубопроводного российского газа на 5,4 миллиарда. В аналогичный период 2024 года речь шла о 6,7 миллиарда.

В ноябре европейский импорт этого углеводорода оценили в 415 миллионов евро. Расходы Венгрии составили 215 миллионов евро, Греции — 66 миллионов, Болгарии — 81 миллион, а Словакии — 45,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что по итогам последнего осеннего месяца 2025 года суммарные объемы закупок Евросоюзом российского газа упали до пятилетнего минимума и составили 752,5 миллиона евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во всем виновата моя жена». Высокопоставленный российский чиновник потерял работу в правительстве, запил и покончил с собой

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    В США привели вкусные аргументы в пользу присоединения Гренландии

    Женщина отказалась от одного продукта и похудела на 45 килограммов

    Евросоюз перенес внедрение электронного разрешения на въезд

    Отстраненный от должности за массовые смерти главврач российской больницы сделал заявление

    Премьер Дании описала переговоры с США двумя словами

    Задержанная в Москве девушка привела подробности о жизни в Ингушетии до побега

    Названы три страны — лидера по закупкам газа у России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok