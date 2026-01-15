Названы три страны — лидера по закупкам газа у России

Евростат: Венгрия на 11,5 % увеличила импорт трубопроводного газа из России

В Европейском союзе Венгрия стала страной — лидером по импорту российского трубопроводного газа. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на данные Евростата.

Так, за 11 месяцев Будапешт в стоимостном выражении на 11,5 процента увеличил закупки этого энергоносителя, заплатив за него 2,6 миллиарда евро. На втором месте расположилась Греция с показателем в 1,2 миллиарда евро. Следом идут Болгария и Словакия, которые заплатили 812 и 556,5 миллиона евро соответственно. Всего с января по ноябрь ЕС приобрел трубопроводного российского газа на 5,4 миллиарда. В аналогичный период 2024 года речь шла о 6,7 миллиарда.

В ноябре европейский импорт этого углеводорода оценили в 415 миллионов евро. Расходы Венгрии составили 215 миллионов евро, Греции — 66 миллионов, Болгарии — 81 миллион, а Словакии — 45,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что по итогам последнего осеннего месяца 2025 года суммарные объемы закупок Евросоюзом российского газа упали до пятилетнего минимума и составили 752,5 миллиона евро.