Названы цели ударов российских войск за сутки

Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Атаки осуществлялись при помощи авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии, отметили в министерстве.

Ударам также подверглись объекты транспортной инфраструктуры, которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), места хранения беспилотников дальнего действия, командные пункты и места временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что самые упорные бои в ходе специальной военной операции сейчас идут в зоне ответственности группировки войск «Центр». По его словам, бойцы группировки участвуют в упорных боях и развивают наступление на территории Донецкой народной республики.