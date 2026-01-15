Реклама

12:21, 15 января 2026Россия

Названы цели ударов российских войск за сутки

Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам энергетики на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетики на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Атаки осуществлялись при помощи авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии, отметили в министерстве.

Ударам также подверглись объекты транспортной инфраструктуры, которая использовалась в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), места хранения беспилотников дальнего действия, командные пункты и места временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что самые упорные бои в ходе специальной военной операции сейчас идут в зоне ответственности группировки войск «Центр». По его словам, бойцы группировки участвуют в упорных боях и развивают наступление на территории Донецкой народной республики.

