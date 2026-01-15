Офтальмолог объяснила залитый кровью глаз Макрона

Офтальмолог Шилова: У Макрона был разрыв сосуда под слизистой оболочкой глаза

Профессор, доктор медицинских наук офтальмохирург Татьяна Шилова объяснила, почему президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед военнослужащими с залитым кровью глазом. Она прокомментировала это в разговоре с RT.

«Это классическая картина субконъюнктивального кровоизлияния. Говоря простым языком, это разрыв мелкого сосуда под слизистой оболочкой глаза. Выглядит это действительно устрашающе. Глаз заливается кровью, становится красным, иногда появляется небольшая отечность», — рассказала специалист, отметив, что для самого зрения это состояние обычно безопасно.

Шилова также перечислила возможные причины данного состояния: резкий скачок артериального давления, сильное физическое перенапряжение или хроническая усталость и ломкость сосудов.

Ранее пользователи соцсетей высмеяли Эммануэля Макрона после того, как он появился на публике с кровоподтеком в глазу. На странную деталь во внешности политика в сети обратили внимание после того, как он выступил перед французскими военнослужащими на авиабазе Истр. Как видно на фото и видео с Макроном, на белке его правого глаза было большое красное пятно.