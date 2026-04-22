В США сообщили о «мрачных» итогах войны с Ираном

Макгрегор: Дефицит ракет ставит США в проигрышное положение перед Ираном

Дефицит ракет ставит США в проигрышное положение перед Ираном. Об итогах войны с Исламской Республикой рассказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, американская армия потратила тысячу зенитных ракет всего лишь за три недели. Он отметил, что США для продолжения боевых действий, возможно, придется забирать оружие, «что осталось по всему миру».

«Картина мрачная. Суть в том, что иранцы находятся в лучшем положении, чем мы. Это не значит, что они победят. Это значит, что мы проиграем», — заключил эксперт.

Ранее о нехватке ракет у США сообщил центр стратегических и международных исследований (CSIS). Утверждается, что из-за интенсивного использования ключевых высокоточных ракет против Ирана восстановление складских запасов может растянуться на несколько лет.

