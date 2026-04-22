02:03, 22 апреля 2026

В США сообщили о «мрачных» итогах войны с Ираном

Макгрегор: Дефицит ракет ставит США в проигрышное положение перед Ираном
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Army / Capt. Adan Cazarez / Reuters

Дефицит ракет ставит США в проигрышное положение перед Ираном. Об итогах войны с Исламской Республикой рассказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, американская армия потратила тысячу зенитных ракет всего лишь за три недели. Он отметил, что США для продолжения боевых действий, возможно, придется забирать оружие, «что осталось по всему миру».

«Картина мрачная. Суть в том, что иранцы находятся в лучшем положении, чем мы. Это не значит, что они победят. Это значит, что мы проиграем», — заключил эксперт.

Ранее о нехватке ракет у США сообщил центр стратегических и международных исследований (CSIS). Утверждается, что из-за интенсивного использования ключевых высокоточных ракет против Ирана восстановление складских запасов может растянуться на несколько лет.

    Последние новости

    Трамп продлил режим прекращения огня в Иране, а Тегеран отказался от перемирия. В чем не сошлись стороны?

    Трамп сделал признание о сделке с Ираном

    Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

    Уникальность российского «Терминатора» объяснили

    Дочь Синди Кроуфорд в крошечном бикини и с возлюбленным попала в объективы папарацци

    В Нидерландах сделали признание о Российской Армии

    Москву заполонили зайчата

    В Британии раскрыли помеху переговорам США и Ирана

    Призраки «заставили» мужчину отрезать собственный пенис

    Мужчина соврал стоматологу и стал примером для подражания

    Все новости
