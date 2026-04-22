Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:59, 22 апреля 2026

Трампа уличили во лжи из-за слов о казни женщин в Иране

Fars: Трамп соврал о приговоренных к смертной казни восьми женщинах в Иране
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Иранские органы судебной власти проверили информацию, распространенную президентом США Дональдом Трампом, о восьми женщинах, которые якобы были приговорены к смертной казни. Об этом сообщает агентство Fars.

Как отмечается, ни для одной из фигуранток еще нет окончательного приговора, предусматривающего смертную казнь. «Некоторые из них уже освобождены, другие сталкиваются с обвинениями, по которым, если суд подтвердит их обоснованность, могут быть приговорены к тюремному заключению», — пишет издание.

Журналисты обратили внимание на то, что одну из обвиняемых ранее уже «теряли» некоторые медиа. Появлялась информация о том, что женщина якобы исчезла во время беспорядков в Тегеране, однако позднее сообщения об этом удалили из многих ресурсов.

По данным Fars, в последнее время в публичном пространстве заметны ложные утверждения о вынесении смертных приговоров различным лицам. «То, что президент США неоднократно попадает в ловушку таких ложных заявлений, вновь подтверждает его противоречивость и склонность ко лжи», — говорится в сообщении.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пообещал серьезные меры в случае казни участников протестов в Иране. «Если они начнут вешать людей, вы увидите некоторые вещи», — заявлял американский лидер еще до начала военной операции против Тегерана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok