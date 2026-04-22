01:39, 22 апреля 2026Мир

В Европарламенте выступили против помощи Украине

Евродепутат Мариани: ЕС роет себе могилу из-за конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Alicia Windzio / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) копает себе могилу, оказывая помощь Украине. Такое мнение высказал евродепутат Тьерри Мариани в разговоре с РИА Новости.

«Сегодня единственное настоящее дело Европейского союза — это продолжать эту войну до конца, и любой ценой. Значит, мы разрушаем Европу, мы разрушаем экономику наших стран», — сказал он.

По словам политика, сейчас европейские элиты не обеспокоены этим, но когда в ЕС узнают стоимость украинского конфликта, «это станет своего рода началом конца» союза.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пожаловалась, что партнеры ЕС не хотят помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины. Она рассказала, что Евросоюз часто просит помочь с украинской «проблемой», но в ответ сталкивается с бездействием.

    Последние новости

    «Крыса и гнилье». Российский военный 80 дней передавал ВСУ данные о сослуживцах. Что о нем известно?

    В США сообщили о «мрачных» итогах войны с Ираном

    Пилотов наказали за полеты в форме пениса

    Рассекречен Samsung Galaxy S27 Ultra

    Трампа уличили во лжи из-за слов о казни женщин в Иране

    В Москве показали «Ольгу» с гидропригрузом

    В Европарламенте выступили против помощи Украине

    Нидерланды испугались Канье Уэста

    Врачи предупредили об опасности скрытого вируса-долгожителя

    МИД обвинил Нетаньяху в искажении исторических фактов о холокосте

    Все новости
