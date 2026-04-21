«Крыса и гнилье». Российский военный 80 дней передавал ВСУ данные о сослуживцах. Что о нем известно?

Российский оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Артем Климов перешел на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уже успел дать интервью украинским блогерам, в котором признался в предательстве.

Боец с позывным Атлант в июне 2025 года заключил контракт для участия в специальной военной операции (СВО), после чего проходил службу в тылу в войсках связи, а затем был направлен в беспилотные войска. Он служил во втором мотострелковом батальоне 102-го пехотного полка, в тот момент вышел на связь с противником и на протяжении 80 дней передавал Главному управлению разведки (ГУР) Украины сведения о своем подразделении, в том числе координаты позиций.

Знакомый охарактеризовал Климова как «крыса и тварь»

Климову 19 лет, он родом из Новосибирска. Бывший одноклассник Климова утверждает, что тот не хотел связывать свою жизнь с военной службой, однако затем передумал и заключил контракт с Минобороны после срочной службы.

Также выяснилось, что предатель с детства любил «трепать языком» и нередко разбалтывал чужие секреты, а при попытках выяснить правду отрицал свою причастность. Его одноклассник резко высказался о перешедшем на сторону Украины бойце, назвав его крысой и гнильем. Мужчина предположил, что личные качества Климова могли создать ему проблемы в фронтовом коллективе.

Знакомый перебежчика заявил, что когда боец приезжал в отпуск, то не распространялся о службе, а зимой 2025 года удалил всю переписку с ним. По данным RT, мать Климова — домохозяйка, отец — дальнобойщик.

Ранее у ВСУ оказался якобы «ценный перебежчик»

В феврале 2026 года связанные с ВСУ ресурсы опубликовали видео с россиянином Мирославом Симоновым и сообщили, что тот якобы сдался в плен украинским военным. Военнослужащий, которого в Киеве назвали «ценным перебежчиком», как утверждается, перешел на сторону противника с якобы имевшимися у него важными сведениями об армии России.

Сообщалось, что россиянин был сотрудником участвующего в СВО центра «Рубикон», где разрабатываются и применяются передовые технологии БПЛА. Однако выяснилось, что Симонов служил там всего два месяца, после чего был переведен в 1-ю танковую армию. Как подчеркнул военблогер Михаил Звинчук, за это время боец не мог узнать важные сведения. По его информации, перед добровольной и целенаправленной сдачей в плен противнику, российский солдат находился в штурмовом подразделении, куда попал после того, как был признан самовольно оставившим часть.

Отец Симонова также оказался участником спецоперации на Украине. Данных, где и в каких войсках служит мужчина, нет.