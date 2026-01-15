Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:35, 15 января 2026Россия

Пациентка рассказала о тяжелом последствии после операции в роддоме в Новокузнецке

Shot: Девушка заявила о бесплодии после операции в роддоме №1 в Новокузнецке
Майя Назарова

Фото: Светлана Шереметьева-Шерстнева / РИА Новости

Пациентка рассказала о тяжелом последствии после операции в роддоме №1 в Новокузнецке, где за новогодние праздники не выжили младенцы. В беседе с Telegram-каналом Shot девушка заявила о бесплодии.

Как утверждает россиянка, врачи удалили ей матку по ошибке. Она поделилась, что поступила в медучреждение, где ей сделали УЗИ и выявили серьезное осложнение — врастание плаценты.

По словам пациентки, врачи заставили ее пойти на операцию по удалению матки, мотивируя это тем, что «больше ничего нельзя сделать».

Теперь девушка не может иметь детей. Она обратилась в суд на медучреждение, разбирательство шло полтора года. Судебные эксперты пришли к выводу, что врачи поставили ошибочный диагноз. На снимках УЗИ нет признаков врастания плаценты, в связи с этим операционное вмешательство было не нужно.

До этого жительница Новокузнецка сообщила о потере дочери в скандальном роддоме.

В период новогодних праздников 2026 года в роддоме ГКБ №1 в Новокузнецке не стало по меньшей мере девять новорожденных. Учреждение прекратило работу, в Кузбасс Минздравом России были направлены специалисты для проведения проверки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран и Израиль тайно договорились через Россию

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Появились новые подробности о беспорядках в аэропорту Махачкалы

    Продажа имущества украинских олигархов пополнила бюджет Крыма на миллиарды рублей

    Российские военные уничтожили офицеров ВСУ в Гуляйполе

    Названа главная причина падения добычи нефти в России

    Военный выманил командира роты ВСУ во время боев за штаб в Гуляйполе

    Бастрыкин раскрыл планы о внедрении ИИ в работу следователей

    Пациентка рассказала о тяжелом последствии после операции в роддоме в Новокузнецке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok