Пациентка рассказала о тяжелом последствии после операции в роддоме в Новокузнецке

Shot: Девушка заявила о бесплодии после операции в роддоме №1 в Новокузнецке

Пациентка рассказала о тяжелом последствии после операции в роддоме №1 в Новокузнецке, где за новогодние праздники не выжили младенцы. В беседе с Telegram-каналом Shot девушка заявила о бесплодии.

Как утверждает россиянка, врачи удалили ей матку по ошибке. Она поделилась, что поступила в медучреждение, где ей сделали УЗИ и выявили серьезное осложнение — врастание плаценты.

По словам пациентки, врачи заставили ее пойти на операцию по удалению матки, мотивируя это тем, что «больше ничего нельзя сделать».

Теперь девушка не может иметь детей. Она обратилась в суд на медучреждение, разбирательство шло полтора года. Судебные эксперты пришли к выводу, что врачи поставили ошибочный диагноз. На снимках УЗИ нет признаков врастания плаценты, в связи с этим операционное вмешательство было не нужно.

До этого жительница Новокузнецка сообщила о потере дочери в скандальном роддоме.

В период новогодних праздников 2026 года в роддоме ГКБ №1 в Новокузнецке не стало по меньшей мере девять новорожденных. Учреждение прекратило работу, в Кузбасс Минздравом России были направлены специалисты для проведения проверки.