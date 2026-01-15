Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 подешевел до уровня 2025-го — 74 тысяч рублей

Стоимость iPhone 17 снизилась в России до уровня 2025 года. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа выяснили, что на российских маркетплейсах подешевел базовый смартфон Apple линейки 2025 года. Стоимость iPhone 17 упала до 74-77 тысяч рублей.

«Это произошло после резкого скачка цен в начале года — из-за новогоднего ажиотажа цена на смартфон подскочила на 18 процентов», — заметили авторы. Тогда стартовую модель продавали за 82 тысячи рублей. Причем на старте продаж — в сентябре — аппарат был доступен за 110 тысяч рублей.

Новый iPhone 17 получил стеклянный корпус, 6,3-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с частотой 120 герц, процессор A19 и 8 гигабайт оперативной памяти. Аппарат имеет двойную камеру с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый, минимум 256 гигабайт встроенной памяти, фронтальную камеру на 18 мегапикселей и аккумулятор емкостью 3692 миллиампер-часов.

В начале года стало известно, что все новые смартфоны Apple подорожали в России. Причинам назвали повышение базовой ставки НДС и предновогодний ажиотаж.