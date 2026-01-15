Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:03, 15 января 2026Наука и техника

iPhone 17 подешевел

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 17 подешевел до уровня 2025-го — 74 тысяч рублей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Стоимость iPhone 17 снизилась в России до уровня 2025 года. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа выяснили, что на российских маркетплейсах подешевел базовый смартфон Apple линейки 2025 года. Стоимость iPhone 17 упала до 74-77 тысяч рублей.

«Это произошло после резкого скачка цен в начале года — из-за новогоднего ажиотажа цена на смартфон подскочила на 18 процентов», — заметили авторы. Тогда стартовую модель продавали за 82 тысячи рублей. Причем на старте продаж — в сентябре — аппарат был доступен за 110 тысяч рублей.

Новый iPhone 17 получил стеклянный корпус, 6,3-дюймовый дисплей LTPO Super Retina XDR OLED с частотой 120 герц, процессор A19 и 8 гигабайт оперативной памяти. Аппарат имеет двойную камеру с объективами разрешением 48 мегапикселей каждый, минимум 256 гигабайт встроенной памяти, фронтальную камеру на 18 мегапикселей и аккумулятор емкостью 3692 миллиампер-часов.

В начале года стало известно, что все новые смартфоны Apple подорожали в России. Причинам назвали повышение базовой ставки НДС и предновогодний ажиотаж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо последнее препятствие перед взятием Россией Запорожья

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пойдет под суд

    Боня внезапно преподнесла 13-летней дочери подарки после возмущений ее тратами

    Звезда «Игры престолов» отказалась летать на драконах

    В небе над Москвой заметили редкое явление

    Названы отличия обычной простуды от воспаления легких

    Рекордное подорожание серебра объяснили

    Названа особенность «начиненного до отказа» дрона «Куб-3»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok