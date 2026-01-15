Реклама

16:13, 15 января 2026Наука и техника

Популярный орех оказался помощником в улучшении качества сна

F&F: Пептиды грецкого ореха и аминокислоты теанина улучшают качество сна
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Комбинация пептидов грецкого ореха и аминокислоты теанина может заметно улучшать качество сна при хроническом стрессе. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты многоэтапной работы в журнале Food & Function (F&F).

Ученые проверили эффект этой комбинации сразу на нескольких моделях — от рыбок данио и мышей до людей. В экспериментах на животных добавка восстанавливала структуру сна, увеличивала долю глубокого медленного сна и снижала уровень кортикостерона — гормона стресса, связанного с перегрузкой гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси.

Дополнительно исследователи зафиксировали рост уровней ГАМК и триптофана — веществ, играющих ключевую роль в расслаблении нервной системы и синтезе мелатонина. Это указывает на влияние не только на гормональные, но и на нейрохимические механизмы сна.

В восьминедельном плацебо-контролируемом исследовании с участием взрослых людей с нарушениями сна комбинация улучшила продолжительность ночного отдыха и субъективное качество сна по шкале PSQI. Авторы отмечают, что полученные данные делают пептиды грецкого ореха и теанин перспективным средством для поддержки сна при хроническом стрессе.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление ореха пекана может поддерживать здоровье сердца.

