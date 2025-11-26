Наука и техника
04:34, 26 ноября 2025Наука и техника

Привычный орех назвали защитником сердца и обмена веществ

Nutrients: Орех пекан помогает поддерживать здоровье сердца и обмен веществ
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: azerbaijan_stockers / Freepik

Исследователи из Иллинойского технологического института проанализировали, как регулярное употребление ореха пекана влияет на здоровье. Оказалось, что орех может заметно поддерживать сердце и обмен веществ. Обзор, опубликованный в журнале Nutrients, собрал результаты 52 работ за последние 25 лет и показал: замена обычных перекусов порцией орехов улучшает качество рациона и липидный профиль, при этом не ведя к существенной прибавке в весе.

Пекан богат ненасыщенными жирами, клетчаткой, минералами и полифенолами (включая эллаготанины и проантоцианидины), а также токоферолами и фитостеролами. Клинические исследования показывают, что добавление 30–70 граммов пекана в день чаще всего снижает общий и «плохой» холестерин и триглицериды, а также улучшает показатели «здорового» рациона по шкале Healthy Eating Index. При этом в контролируемых исследованиях изменения массы тела оставались минимальными, а часть работ фиксировала усиление чувства насыщения и изменения гормонов аппетита.

При этом влияние пекана на уровень глюкозы, чувствительность к инсулину, сосудистую функцию и воспаление в разных исследованиях расходится: где-то отмечают улучшения, где-то — нейтральный эффект. Пока лишь намечаются первые результаты по возможному влиянию пекана на когнитивные функции и состояние микробиоты кишечника, поэтому авторы призывают к более долгим и строго контролируемым исследованиям.

Авторы считают, что пекан может быть полезным компонентом здорового рациона — прежде всего за счет влияния на липидный профиль и общего качества питания. Но речи не идет о «чудо-продукте»: орехи работают лучше всего как часть общей сбалансированной диеты и образа жизни.

Ранее стало известно, что регулярное употребление жареного несоленого арахиса улучшает мозговой кровоток и когнитивные функции у пожилых людей.

