Россия
12:50, 15 января 2026Россия

Появились подробности о заживо погребенном под снегом россиянине

Shot: Одним из заживо погребенных на Камчатке россиян оказался спасатель
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Одним из заживо погребенных под снегом на Камчатке россиян оказался 60-летний сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях Игорь Быков. Подробности о мужчине появились в Telegram-канале Shot.

По данным канала, мужчина возвращался с работы, когда на него с крыши дома на улице Советской в российском городе упал снег.

Сообщается, что после того как спасателя откопали, у него еще прощупывался пульс. Медики боролись за его жизнь до последнего, но спасти россиянина не удалось.

Ранее стало известно, что под завалами оказались два человека. Оба не выжили. В Петропавловске-Камчатском по-прежнему объявлена лавинная опасность, в городе работают сирены.

