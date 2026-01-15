Появились подробности о заживо погребенном под снегом россиянине

Shot: Одним из заживо погребенных на Камчатке россиян оказался спасатель

Одним из заживо погребенных под снегом на Камчатке россиян оказался 60-летний сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях Игорь Быков. Подробности о мужчине появились в Telegram-канале Shot.

По данным канала, мужчина возвращался с работы, когда на него с крыши дома на улице Советской в российском городе упал снег.

Сообщается, что после того как спасателя откопали, у него еще прощупывался пульс. Медики боролись за его жизнь до последнего, но спасти россиянина не удалось.

Ранее стало известно, что под завалами оказались два человека. Оба не выжили. В Петропавловске-Камчатском по-прежнему объявлена лавинная опасность, в городе работают сирены.