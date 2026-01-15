Реклама

Россия
10:57, 15 января 2026Россия

Два человека были заживо погребены под снегом в российском городе

В Петропавловске-Камчатском 2 человека погибли после схода снега с крыш
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Два человека были заживо погребены под снегом в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По информации портала, на мужчин с крыш домов сошли снежные лавины. Медики и спасатели пытались достать жителей города из-под завалов, но помочь им не смогли — россияне не выжили.

Отмечается, что горожан предупреждают об опасности схода лавин сиренами.

Камчатку захватил Охотоморский циклон, который принес с собой метели и сильные снегопады. Из-за осадков и сильного ветра были перекрыты некоторые дороги, в нескольких зданиях выбило окна, а автомобили оказались завалены снегом.

    Два человека были заживо погребены под снегом в российском городе

