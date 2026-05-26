Бывший СССР
18:13, 26 мая 2026

Стало известно о неожиданном визите Умерова в Берлин

Страна.ua: Умеров прибыл в Берлин для переговоров по завершению конфликта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров прибыл в Берлин для переговоров по завершению конфликта. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Главный переговорщик [президента Украины Владимира] Зеленского секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня неожиданно приехал в Берлин. (...) Его визит связан с новыми переговорами о завершении войны и угрозами со стороны Москвы ударить по Киеву», — пишет издание.

Как отмечается, Умеров в закрытом режиме встретится с советниками по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Европейский союз не может прийти к согласию при выборе возможного переговорщика с Россией, поскольку это невыгодно тем, кто стремится к эскалации конфликта.

