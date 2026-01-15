Реклама

Россия
10:34, 15 января 2026Россия

Представитель Путина заявил об ужасах украинцев от действий Киева

Полпред Путина на Урале Жога: Украинцы в ужасе от террористических методов Киева
Майя Назарова

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Полпред президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что украинцы в ужасе от действий властей в Киеве. Представитель главы государства уверен, что население Украины недовольно террористическими методами режима, передает ТАСС.

Жога посетил Донецкую народную республику. В ходе визита он отметил, что украинцы читают новости и в курсе «ужасающих преступлений» Киева на территории России.

В ночь на 1 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дронами по кафе и гостинице в Хорлах в Херсонской области, где люди встречали Новый год. Один из беспилотников нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар, рассказал глава региона Владимир Сальдо.

По последним данным, жертвами атаки стали 29 человек, среди них двое детей. Всего травмы получили не менее 60 граждан.

