Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:01, 15 января 2026Мир

Премьер Польши предрек конец света

Премьер Польши предрек конец света в случае атаки США на Гренландию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск предрек конец света в случае атаки США на Гренландию. Его слова передает Onet.

«Конфликт или попытка страны-члена НАТО захватить территорию страны, которая также является членом НАТО, — это был бы конец света. Конец мира, который мы знаем и который на протяжении многих лет гарантировал нам безопасность», — подчеркнул Туск.

Польский премьер подчеркнул, что его страна не намерена отправлять военнослужащих в Гренландию. Возможный захват острова американскими войсками Туск назвал катастрофой.

14 января глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания в ходе прошедших переговоров не смогла убедить представителей США отказаться от стремления завладеть Гренландией. При этом он заявил, что нарушение США территориальной целостности Дании было бы неприемлемым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо последнее препятствие перед взятием Россией Запорожья

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пойдет под суд

    Боня внезапно преподнесла 13-летней дочери подарки после возмущений ее тратами

    Звезда «Игры престолов» отказалась летать на драконах

    В небе над Москвой заметили редкое явление

    Названы отличия обычной простуды от воспаления легких

    Рекордное подорожание серебра объяснили

    Названа особенность «начиненного до отказа» дрона «Куб-3»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok