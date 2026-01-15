Продюсер объяснил скандал вокруг Долиной заказной травлей

Продюсер Дзюник: Недоброжелатели могли организовать травлю Ларисы Долиной

Продюсер Леонид Дзюник назвал заказной травлей скандал вокруг народной артистки России Ларисы Долиной после ситуации с продажей квартиры. Его комментарий приводит «Абзац».

По мнению медиаменеджера, травлю могли организовать недоброжелатели певицы, которых она чем-то обидела. Дзюник подтвердил, что Долину можно назвать жестким и непростым человеком, однако она «завоевала это право» своим талантом и трудолюбием.

Продюсер добавил, что не понимает людей, критикующих артистку, и считает это пиаром на ее имени. Он подчеркнул, что всех волнует ситуация покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье, но никто не беспокоится о многих других обманутых людях. «Это же просто позор! Уже все кости ей перемыли. Нашли очередного козла отпущения», — возмутился Дзюник.

Ранее юбилейный концерт Долиной, запланированный на 25 февраля в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге, перенесли на 15 ноября. Директор певицы объяснил это изменениями в планах гастролей артистки.