Профайлер объяснил решение Каллас начать выпивать

Профайлер Панкратов: Каллас утратила самоконтроль

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас утратила профессиональный самоконтроль. Об этом в беседе с aif.ru рассказал врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности, профайлер Руслан Панкратов.

Так эксперт прокомментировал слова европейского дипломата о необходимости алкоголя на фоне мировой нестабильности.

«Заявление Каллас о том, что "пора начинать пить" на фоне мировой нестабильности, представляет собой не просто неудачную шутку, а симптоматичную вербализацию внутреннего состояния, которое профессиональный дипломат обычно скрывает за протокольной маской», — указал он.

Панкратов отметил, что дипломат такого уровня знает, что все публичные заявления фиксируются и анализируются.

Также он обратил внимание на фразу политика о том, что она «обычно не злоупотребляет алкоголем». По словам эксперта, это защитный механизм, который свидетельствует о двойственности, типичной «для человека, испытывающего когнитивный диссонанс между требованиями позиции и реальным психологическим состоянием».

Каллас в беседе с депутатами Европарламента пошутила о необходимости алкоголя на фоне мировой нестабильности. По ее словам, несмотря на то что она не злоупотребляет алкоголем, происходящее в мире может означать, что сейчас подходящий момент, чтобы начать выпивать.