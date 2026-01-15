Против осужденного бывшего замглавы российского города возбудили еще одно дело

В Пскове на экс-замглавы администрации Грацкого возбудили новое дело

В Пскове в отношении экс-замглавы администрации Александра Грацкого возбудили новое дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

Как установил суд, Грацкий, занимая должность начальника управления городского хозяйства администрации Пскова, осенью 2023 года получил в качестве взятки земельный участок стоимостью около 1,5 миллиона рублей. С целью скрыть факт владения он оформил его по договору уступки прав на свою мать.

Этот участок он получил за своевременное и беспрепятственное принятие работ по муниципальным контрактам, а также за общее покровительство и помощь юридическому лицу.

Решается вопрос о рассмотрении уголовного дела по существу.

До этого суд установил, что Грацкий с 2022 по 2023 год получил в качестве взяток автомобиль стоимостью 5,6 миллиона рублей, 200 тысяч рублей на покупку массажного кресла и наручные часы стоимостью более 50 тысяч рублей. Общая стоимость подношений превысила шесть миллионов рублей. Взятки чиновник получал от компаний, занимающихся дорожными работами.

Он признал себя виновным частично, в содеянном раскаялся. Полученное им имущество конфисковано в доход государства.

Суд приговорил Грацкого к 10 годам лишения свободы, а также назначил ему штраф на сумму 5,7 миллиона рублей и запретил в течение 10 лет после отбытия наказания занимать должности на госслужбе.

