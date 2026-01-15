Реклама

Раскрыты новые детали жестокого нападения модели на российскую блогершу в клубе на Бали

Напавшую на россиянку Фадееву модель из Казахстана заключили под стражу на Бали
Российская блогерша и фотограф Карина Фадеева раскрыла новые детали жестокого нападения на нее модели из Казахстана. На своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она рассказала, что ее обидчицу временно заключили под стражу.

Манекенщица по имени Гульнара разбила голову инфлюэнсера, со спины бросив в нее тяжелую металлическую лампу. Нападавшая якобы приревновала своего молодого человека к Фадеевой, которая отдыхала с подругами за соседним столом в том же клубе на острове Бали. При этом сама россиянка утверждает, что никак не контактировала с парой в заведении.

После нападения блогерша попала в больницу, где врачи диагностировали у нее рассечение головы и губы, а также сильную кровопотерю. Туристка, которая все еще страдает от последствий рассечения, обратилась в полицию. В то же время обидчица фотографа принесла ей извинения через своих представителей, но возместить моральный и физический ущерб отказалась.

По словам Фадеевой, сейчас напавшую на нее модель заключили под стражу как подозреваемую в преступлении. Она пробудет в тюрьме до 60 дней в ожидании следующего этапа расследования.

Ранее в соцсетях Карина Фадеева подчеркнула, что намерена судиться не только с обидчицей, но и с руководством бара, которое не вызвало полицию во время нападения и долго отказывалось предоставлять записи видеонаблюдения. На кадрах с камер четко видно, как в девушку бросили лампой, что стало причиной обморока. Именно это видео стало одним из ключевых доказательств случившегося.

