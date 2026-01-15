Российская армия уничтожила командный пункт ВСУ в Сумской области

Российская армия уничтожила командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом со ссылкой на источники в силовых органах сообщает ТАСС.

«Есть потери среди офицерского состава», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, украинские силы предприняли безуспешную попытку выдвинуться в районе Алексеевки Сумской области. «Комплексным огневым поражением вражеская боевая группа полностью уничтожена», — добавил он.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска расширяют буферную зону в Сумской и Харьковской областях Украины.