Объявлено о расширении буферной зоны в российском приграничье

НГШ Герасимов: Группировка «Север» расширяет полосу безопасности в приграничье

Группировка войск «Север» Министерства обороны России продолжает расширение полосы безопасности в российском приграничье. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России (НГШ) Валерий Герасимов, его слова оборонное ведомство приводит в Telegram.

Как объявил глава Генштаба, чтобы защитить границу, войска расширяют буферную зону в Сумской и Харьковской областях Украины.

Какова будет итоговая ширина полосы безопасности в приграничье, Герасимов не уточнил.

