Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещению любимого курорта богачей

АТОР: Российский турпоток на Сейшелы в 2025 году едва не дотянул до рекорда

Россия вошла в тройку стран-лидеров по посещению Сейшельских островов, которые считаются любимым курортом богачей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в 2025 году Сейшелы посетили 37,5 тысячи соотечественников — это на 7,3 процента больше, чем в 2024-м. Таким образом, российский турпоток едва не дотянул до абсолютного исторического рекорда 2023 года — тогда в островном государстве отдохнули 38,1 тысячи отечественных путешественников.

В АТОР добавили, что в рейтинге ключевых въездных рынков Сейшел Россия уступила только Германии (55,4 тысячи визитов) и Франции (41,4 тысячи визитов). В топ-5 также попали Италия (22,5 тысячи визитов) и Великобритания (22 тысячи визитов).

Ранее стало известно, что в 2025 году Россия осталась рынком номер один в турецкой Анталье. За указанный период по визитам на курорт соотечественники обошли немцев и британцев.