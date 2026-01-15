Россиянам напомнили о новых ограничениях на въезд в Польшу

С 1 апреля въезд в Польшу по небиометрическим загранпаспортам станет незаконным

С 1 апреля 2026 года въезд в Польшу по российским небиометрическим загранпаспортам станет незаконным. О новых ограничениях при посещении этой страны Европы соотечественникам рассказали в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам, собирающимся в Польшу, порекомендовали заранее оформить биометрические (десятилетние) паспорта. В посольстве РФ в этой европейской стране также напомнили, что для граждан России уже действуют некоторые ограничения на въезд. Так, с сентября 2022 года въезд запрещен участникам международных спортивных мероприятий, культурных конкурсов и фестивалей, журналистам, предпринимателям, въезжающим по приглашению польских компаний, участникам программ обмена Erasmus+ и «Европейский корпус солидарности», а также программ сотрудничества детей и молодежи и школьных обменов. В список также попали туристические и частные (гостевые) поездки.

В АТОР добавили, что по-прежнему разрешен въезд в Польшу супругам и детям граждан страны, обладателям «Карты поляка» и членам их семей, дипломатам и сотрудникам международных организаций, лицам с правом временного или постоянного проживания и лицам с разрешением на работу, водителям международного пассажирского и грузового транспорта, учащимся польских школ, студентам и аспирантам польских вузов, работающим в стране ученым, лицам с ВНЖ в странах ЕС, ЕАСТ или Великобритании при транзите, участникам программ репатриации и программы Poland.Business Harbour, морякам и работникам морских платформ, а также лицам, въезжающим по гуманитарным основаниям или в рамках международных обязательств.

С 1 января 2026 года россиян с пятилетними загранпаспортами перестали пускать еще в одну страну Европы — Румынию. В Генконсульстве РФ в Констанце заявили об участившихся случаях отказов в пересечении границы страны соответствующей категории соотечественников.