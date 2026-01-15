Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:30, 15 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали самый полезный завтрак для сердца

Нутрициолог Брабечан: Холестерин не является абсолютным вредом
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Unsplash

Тип жиров и способ приготовления определяют, будет ли завтрак поддерживать сердечно-сосудистую систему или со временем ухудшать ее состояние, рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт рассказал, что негативное влияние на сердце оказывают насыщенные животные жиры, которые содержатся в жирном мясе, сливочном масле, колбасах и жирных сырах. К этой же группе он отнес трансжиры из фастфуда, выпечки, слоеного теста и жареных блюд, а также любые масла, нагретые до высокой температуры. При этом нутрициолог подчеркнул, что полный отказ от жиров не является выходом.

Организму необходимы и насыщенные, и ненасыщенные жиры в определённой пропорции

Юрий Брабечаннутрициолог

«Насыщенные жиры должны составлять около десяти процентов суточного рациона, а ненасыщенные, включая омега-3, омега-6 и мононенасыщенные жиры, от двадцати до тридцати процентов. Жиры участвуют в построении клеточных мембран, поддерживают работу мозга и нервной системы, влияют на иммунитет и обеспечивают усвоение витаминов A, D, E и K», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

По словам нутрициолога, холестерин не является абсолютным вредом. Он необходим для синтеза гормонов, включая эстроген, тестостерон и кортизол, для образования витамина D и желчных кислот, объяснил он.

«Овсянка на воде или нежирном молоке с ягодами и одной ложкой льняных семян дает клетчатку, которая помогает снижать уровень ЛПНП, и омега-3 для поддержки сосудов. Омлет на пару или запеченный в духовке из одного яйца и двух белков с овощами и цельнозерновым тостом обеспечивает белок и клетчатку при минимуме насыщенных жиров. Гречка с йогуртом жирностью полтора два с половиной процента способствует легкому пищеварению и стабильному уровню сахара. Творог жирностью от двух до пяти процентов с ягодами и чайной ложкой орехов сочетает белок и полезные жиры без перегрузки сердечно-сосудистой системы», — посоветовал тренер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Авианосная ударная группа ВМС США перебрасывается на Ближний Восток. Возможно ли американское военное вмешательство в Иране?

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    В США заявили о начале новой фазы СВО

    Пушков высказался о переговорах Дании и США по вопросу Гренландии

    Специалист Минздрава заявил о непригодности флюорографии для защиты от рака легкого

    Крокодил растерзал десятилетнего мальчика

    Женщинам перечислили причины снижения либидо в браке

    ВСУ почти полностью отказались от использования военной техники «в открытую»

    Трамп назвал Зеленского виновным в отсутствии сделки между Россией и Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok