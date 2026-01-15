Реклама

Экономика
17:00, 15 января 2026

Россиянам назвали условия пропуска работы из-за снегопада

Юрист Яковлева: Непогода является неуважительной причиной для пропуска работы
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Сотрудник может не выйти на работу, если у него физически нет такой возможности. Об этом в беседе с «360.ru» рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

По словам юриста, работодатель сам решает, какую причину считать уважительной для невыхода сотрудника на работу. «И если говорить, например, про Москву сегодня, если сотрудник не придет на работу со словами о снегопаде, скорее всего, это будет признано неуважительной причиной», — указала эксперт.

При этом, по словам Яковлевой, если человек живет в глухой деревне и в хорошую погоду добирается до работы несколько часов, а после снегопада «у него снегом завалило весь дом от низа до дверей», то в таком случае причина будет признана уважительной, так как он физически не имел возможности добраться до работы.

При этом юрист подчеркнула, что работник в любом случае получит меньшую зарплату, а если дело дойдет до суда, то решение будет зависеть от того, кем он работал и к каким последствиям привело его отсутствие на рабочем месте.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что Москва успела выполнить месячную норму осадков. Январский норматив столица закрыла всего за две недели.

