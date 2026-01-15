Реклама

06:01, 15 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам рассказали о самой опасной закуске к алкоголю

Биолог Лялина: Самой опасной закуской к алкоголю считается маринованная пища
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Самой опасной закуской к алкоголю считается маринованная пища, особенно соленые огурцы, помидоры и грибы, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт рассказала, что соленая пища вызывает обезвоживание, что ухудшает состояние организма при алкогольной интоксикации, провоцируя повышение давления и нагрузку на сердце. По ее словам, маринованные овощи содержат уксусную кислоту, которая раздражает слизистую оболочку желудка и усиливает негативное воздействие этанола.

«Алкоголь сам по себе тяжело перерабатывается печенью, а соль дополнительно нагружает этот орган. Также себя ведут и свежие помидоры. Органические кислоты томатов раздражают слизистую желудка, что может вызвать вздутие и несварение при употреблении крепкого напитка, а вот переработанные томаты (томатный сок) не так опасны», — объяснила Лялина.

Также жирная и жареная пища, например сало, копчености, шашлык, замедляют пищеварение и увеличивают нагрузку на печень, а вместе с алкоголем создают токсическую нагрузку на организм вдвое больше, добавила биолог. Так, жареное жирное мясо продлевает токсичное действие алкоголя, что оказывает дополнительную нагрузку на желудок, печень и желчный пузырь, отметила Лялина.

«Сочетание алкоголя и шоколада, конфет очень опасно для организма человека. Шоколад в виде закуски под спиртное наносит сильный удар по поджелудочной железе. Алкоголь сам по себе вызывает спазмы, а шоколад (даже горький) вдобавок блокирует некоторые желчные протоки, нарушая пищеварение», — предупредила эксперт.

По ее словам, опасно сочетание с алкоголем консервов и колбас, которые содержат нитриты и другие химические добавки в своем составе, способствуют образованию канцерогенов. Острая пища также весьма негативна в сочетании с алкоголем. Лялина объяснила, что в первую очередь может случиться ожог стенок слизистой желудка и пищевода, может также увеличиться приток крови к кишечнику, образуя раздражение.

Ранее врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев перечислил нерабочие стратегии борьбы с алкогольной зависимостью. Нарколог объяснил, что зависимость меняет структуру мозга и влияет на то, как человек принимает решения и думает.

