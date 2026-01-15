Россиянам рассказали о возможности не выходить на работу в непогоду

В ФНПР заявили, что можно не выходить на работу во время непогоды

Сотрудники могут не выходить на работу во время снежных бурь, пожаров, землетрясений при условии предварительного уведомления руководства. Об этом заявил главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Алексей Безюков, передает РИА Новости.

«Снежные заносы, пожары, наводнения, землетрясения — такие чрезвычайные ситуации дают возможность людям, не участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не выходить на работу», — сообщил эксперт, подчеркнув необходимость оповещения работодателя о сложившейся ситуации.

По его словам, сотрудник может подкрепить свои доводы не выходить на работу из-за неблагоприятной ситуации с помощью данных от метеорологических служб, дорожных или транспортных организаций города, а также публикаций в СМИ.

Ранее стало известно о прогнозе погоды на февраль и март 2026 года. По предварительным данным, температура в феврале начнет повышаться и превысит климатическую норму. Аналогичная тенденция будет наблюдаться и весной.