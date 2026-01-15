Реклама

09:01, 15 января 2026

Россиянка описала дворец Хусейна в Ираке словами «это была демонстрация власти»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Ali Fadhil / Shutterstock / Fotodom  

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина описала дворец бывшего президента Саддама Хусейна в Ираке словами «это была демонстрация власти». Своими впечатлениями она поделилась в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По ее словам, неизвестно, сколько всего в стране подобных сооружений. Предположительно, их количество — от 80 до 100. Россиянка объяснила, что они демонстрировали могущество Хусейна, а также служили резиденцией не только для него, но и для жен, партийных чиновников и приближенных. «Комплекс дворцов в Тикрите, родном городе Саддама, занимал территорию в 50 раз больше Белого дома», — рассказала Лисейкина.

Сама россиянка побывала во дворце Ас-Салам, из которого открывается вид на руины древнего Вавилона. «Мраморные полы, резные потолки, инициалы на стенах. А теперь — осколки люстр под ногами, граффити на стенах и голуби, гнездящиеся в балках», — пишет автор блога. Также она рассказала, что в 2019 году Вавилон включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И не только археологические раскопки древнего города, но и дворец на холме, уточнила она.

Ранее Лисейкина описала полет в Ирак фразой «такого еще не было за мои 20 лет путешествий». Она летела из Москвы в Багдад авиаперевозчиком Air Arabia.

