19:51, 15 января 2026Россия

Российский чиновник попал под удар двух украинских БПЛА

Чиновник в Белгородской области попал под удар двух украинских беспилотников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

От ударов двух украинских беспилотников в Белгородской области пострадали два человека, в том числе глава администрации Малиновского сельского поселения Александр Игнатов. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Оба пострадавших самостоятельно обратились в Октябрьскую районную больницу, где медики диагностировали им минно-взрывные травмы и осколочные ранения», — написал он.

Для дальнейшего обследования пострадавших доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Помимо того, добавил чиновник, в селе Глотово при атаке БПЛА ранения получил еще один мужчина. С минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями его доставили в Грайворонскую ЦРБ.

Ранее стало известно, что Вооруженные сил Украины в ночь на 15 января выпустили по российским регионам 34 беспилотника, большинство из которых были уничтожены над Ростовской областью.

