Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:24, 15 января 2026Россия

Российский онкодиспансер обвинили в отказе пациентке в реабилитации из-за возраста

V1.ru: Волгоградский областной онкодиспансер отказал в реабилитации пенсионерке
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: fortton / Shutterstock / Fotodom

В Волгограде врачи отказали в реабилитации 86-летней пенсионерке с онкологией. Об этом пишет V1.ru.

По словам сына женщины, после операции на груди его мать наблюдается в онкодиспансере Волжского, а реабилитацию проходит в Волгоградском областном онкологическом диспансере, где ей делают массаж, уколы и другие процедуры. Однако накануне медсестра учреждения сообщила по телефону об отказе в реабилитации, сославшись на возраст пациентки. «Мама вчера звонит в слезах, говорит: "Я, получается, не жилец?“ Мы вчера с супругой обзвонили кого могли. Нам сказали, что такого положения нет, чтобы человека после 86 лет не принимали на реабилитацию», — заявил собеседник журналистов.

Мужчина добавил, что обратился с жалобой в комитет здравоохранения Волгоградской области, но ответ еще не получил.

В пресс-службе ведомства изданию пояснили, что реабилитация женщине противопоказана из-за серьезных хронических заболеваний. «Учитывая тяжесть заболевания и возраст пациентки, ей отказано в проведении реабилитационных мероприятий, поскольку они могут привести к серьезным негативным последствиям для организма», — заявили в областном комитете здравоохранения.

Ранее в Башкирии 77-летняя пенсионерка получила ожог во время операции в больнице. Как стало известно, пожилой женщине удаляли пупочную грыжу. Когда родные пришли навестить ее, то заметили на теле повреждение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мир не наступает сам». Путин сделал первые в 2026 году заявления об Украине, СВО и мировой политике

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    Минфин России резко увеличит объем продажи валюты

    Врач перечислила поддерживающие иммунитет зимой продукты

    На Украине назвали крайне напряженное для ВСУ направление

    Посол России предупредил о последствиях втягивания НАТО в Гренландию

    Кулеба назвал украинцев достойными своей власти

    Латвийским спортсменам рекомендовали не контактировать с россиянами на Олимпиаде

    Россиянам назвали регионы с наибольшим ростом цен на новостройки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok