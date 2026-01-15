Российский онкодиспансер обвинили в отказе пациентке в реабилитации из-за возраста

V1.ru: Волгоградский областной онкодиспансер отказал в реабилитации пенсионерке

В Волгограде врачи отказали в реабилитации 86-летней пенсионерке с онкологией. Об этом пишет V1.ru.

По словам сына женщины, после операции на груди его мать наблюдается в онкодиспансере Волжского, а реабилитацию проходит в Волгоградском областном онкологическом диспансере, где ей делают массаж, уколы и другие процедуры. Однако накануне медсестра учреждения сообщила по телефону об отказе в реабилитации, сославшись на возраст пациентки. «Мама вчера звонит в слезах, говорит: "Я, получается, не жилец?“ Мы вчера с супругой обзвонили кого могли. Нам сказали, что такого положения нет, чтобы человека после 86 лет не принимали на реабилитацию», — заявил собеседник журналистов.

Мужчина добавил, что обратился с жалобой в комитет здравоохранения Волгоградской области, но ответ еще не получил.

В пресс-службе ведомства изданию пояснили, что реабилитация женщине противопоказана из-за серьезных хронических заболеваний. «Учитывая тяжесть заболевания и возраст пациентки, ей отказано в проведении реабилитационных мероприятий, поскольку они могут привести к серьезным негативным последствиям для организма», — заявили в областном комитете здравоохранения.

