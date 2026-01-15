Реклама

07:30, 15 января 2026

Российский тревел-блогер объяснил отсутствие высоких заборов у домов в США

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Richard Cavalleri / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Марк Еремин объяснил отсутствие высоких заборов у домов в США. Причину он раскрыл в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, многих соотечественников, которые попадают в американский пригород, удивляет отсутствие заборов у частных домов. Он рассказал, что подобные округа были задуманы как спокойные тихие зоны. Они застраивались в XX веке.

«Дом рассматривался не как крепость, а как часть района. Передний двор, так называемый front yard, был скорее визуальной зоной, чем личной территорией. Он показывал, что здесь живут обычные люди, а не создавал границу между "своими" и "чужими"», — пояснил блогер.

Еремин добавил, что в американской культуре именно участок сзади дома считается личным пространством для хозяев. «Именно там люди отдыхают, жарят барбекю, выпускают детей и собак. Там приватность важна, а спереди — нет особой необходимости в глухом ограждении», — написал россиянин.

Он также подчеркнул важность ассоциаций домовладельцев, которые функционируют во многих подобных районах. Именно они обычно устанавливают правила, касающиеся внешнего вида как домов, так и участков.

Ранее россиянка описала особенности жизни в США фразой «не получилось привыкнуть». Например, ее удивило, что в стране все продукты продаются большими объемами.

