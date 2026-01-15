Руководство российского центра детского творчества отбирало премии у сотрудников

В Краснодаре осудили экс-руководителей детского центра за отбор премий

В Краснодаре осудили экс-руководителей детского центра за отбор премий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Они признаны виновными по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Как установил суд, Владимир Щебетун, являясь директором бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического творчества», потребовал передавать ему деньги, предназначенные сотрудникам организации в виде премий. Собрать средства в размере 1,5 миллиона рублей должна была его заместитель Анна Москаленко. В случае отказа от передачи ему денег, Щебетун обещал устроить сотрудникам проблемы на работе.

Москаленко, находясь в служебной зависимости от директора, сообщила об этом педагогам в конце декабря 2024 года и собрала с них 494 тысячи рублей. После этого добавила шесть тысяч рублей своих средств и передала начальнику. Собрать оставшуюся часть и передать ее Щебетуну она не смогла. После этого сотрудники ФСБ провели его задержание.

Суд приговорил Щебетуна к 3,5 года колонии общего режима, а Москаленко к трем годам условно.

