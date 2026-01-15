Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:09, 15 января 2026Россия

Сбежавшую от домашнего насилия 21-летнюю девушку задержали в Москве

Msk1.ru: Сбежавшую из Ингушетии от насилия в семье Манькиеву задержали в Москве
Майя Назарова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сбежавшую от насилия в семье из Ингушетии 21-летнюю Айну Манькиеву задержали в Москве. Как утверждают правозащитники, девушку хотят выдать республиканским оперативникам, передает портал Msk1.ru.

По их информации, скрывающуюся от домашнего насилия доставили в отдел в Свиблово. Ночью в дежурной части отделения порталу подтвердили, что Манькиева находится у них. Но утром 15 января дозвониться туда стало невозможно.

Как выяснили правозащитники, девушка воспитывалась в многодетной малообеспеченной семье. С самого детства она подвергалась унижениям и побоям. После одного эпизода ей пришлось восстанавливаться в течение восьми месяцев. В апреле 2025 года Манькиева решила бежать.

В средствах массовой информации в Ингушетии появились данные о ее розыске — подчеркивалось, что девушка пропала. Манькиева же записала видеообращение, в котором поведала, что скрывается добровольно.

«Возвращаться домой я не планирую, потому что это может угрожать моей жизни, здоровью и безопасности», — поделилась она.

В столице Манькиеву задержали по подозрению в краже. Девушку якобы планируют передать сотрудникам полиции в Ингушетию. Отец беглянки в разговоре с журналистами отметил, что ему ничего неизвестно о ее задержании.

В октябре 2025 года уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обвинил правозащитников в смерти в Ереване сбежавшей из семьи Айшат Баймурадовой.

О трагедии с чеченской девушкой в Армении стало известно 20 октября. Ее труп был обнаружен на съемной квартире на улице Демирчяна. Последний раз Баймурадову видели живой, когда она собиралась на встречу с новой подругой, с которой познакомилась через соцсети. Как утверждали правозащитники, приятельницей могла быть женщина, которая связана с людьми из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дании раскрыли итоги встречи с США по Гренландии

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Сотрудник британской спецслужбы выявлен в Москве

    Мать порномодели пожаловалась на проблемы в общении из-за карьеры дочери

    Знаменитый ведущий 90-х объяснил любовь россиян к голливудским фильмам

    Ксения Собчак в откровенном корсете снялась на концерте Леонтьева

    Временная поверенная в делах Великобритании приехала в МИД России

    США договорились о сотрудничестве с Данией и Гренландией

    Сбежавшую от домашнего насилия 21-летнюю девушку задержали в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok