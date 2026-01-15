Сбежавшую от домашнего насилия 21-летнюю девушку задержали в Москве

Msk1.ru: Сбежавшую из Ингушетии от насилия в семье Манькиеву задержали в Москве

Сбежавшую от насилия в семье из Ингушетии 21-летнюю Айну Манькиеву задержали в Москве. Как утверждают правозащитники, девушку хотят выдать республиканским оперативникам, передает портал Msk1.ru.

По их информации, скрывающуюся от домашнего насилия доставили в отдел в Свиблово. Ночью в дежурной части отделения порталу подтвердили, что Манькиева находится у них. Но утром 15 января дозвониться туда стало невозможно.

Как выяснили правозащитники, девушка воспитывалась в многодетной малообеспеченной семье. С самого детства она подвергалась унижениям и побоям. После одного эпизода ей пришлось восстанавливаться в течение восьми месяцев. В апреле 2025 года Манькиева решила бежать.

В средствах массовой информации в Ингушетии появились данные о ее розыске — подчеркивалось, что девушка пропала. Манькиева же записала видеообращение, в котором поведала, что скрывается добровольно.

«Возвращаться домой я не планирую, потому что это может угрожать моей жизни, здоровью и безопасности», — поделилась она.

В столице Манькиеву задержали по подозрению в краже. Девушку якобы планируют передать сотрудникам полиции в Ингушетию. Отец беглянки в разговоре с журналистами отметил, что ему ничего неизвестно о ее задержании.

В октябре 2025 года уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обвинил правозащитников в смерти в Ереване сбежавшей из семьи Айшат Баймурадовой.

О трагедии с чеченской девушкой в Армении стало известно 20 октября. Ее труп был обнаружен на съемной квартире на улице Демирчяна. Последний раз Баймурадову видели живой, когда она собиралась на встречу с новой подругой, с которой познакомилась через соцсети. Как утверждали правозащитники, приятельницей могла быть женщина, которая связана с людьми из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.