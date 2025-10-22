Россия
16:39, 22 октября 2025Россия

В Чечне обвинили правозащитников в смерти сбежавшей из семьи девушки

Солтаев обвинил правозащитников в смерти сбежавшей чеченки Баймурадовой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Путь Ислама / YouTube

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обвинил правозащитников в смерти в Ереване сбежавшей из семьи Айшат Баймурадовой. Свой комментарий по ситуации омбудсмен опубликовал в Telegram-канале.

По мнению Солтаева, «кризисные центры со статусом иноагента» выкрали чеченку от родных, спрятали и вводят в заблуждение и других девушек с Северного Кавказа, вывозя их в западные страны.

«Сейчас пытаются связать смерть Баймурадовой Айшат, которая умерла на территории Армении, с Чеченской Республикой. Дорогие друзья, везде, где они пишут данную информацию, они пишут по неподтвержденным данным, по неподтвержденной информации», — отметил Солтаев в обращении.

Он допустил, что правозащитники могли сами расправиться с Баймурадовой. Как утверждает чеченский омбудсмен, оснований для преступления у них было много. Солтаев убежден, что кризисные центры подобным образом хотели дискредитировать власти Чечни.

Кроме того, омбудсмен в своем выступлении вспомнил и о пропавшей чеченке Седе Сулеймановой. Солтаев допустил, что к ее исчезновению также причастны кризисные центры. «Их основная задача — дискредитация духовных и семейных ценностей, ослабление традиционных устоев общества на Кавказе», — резюмировал он.

О смерти чеченской девушки в Армении стало известно 20 октября. Ее труп был обнаружен на съемной квартире на улице Демирчяна. Последний раз Баймурадову видели живой, когда она собиралась на встречу с новой подругой, с которой познакомилась через соцсети. Как утверждали правозащитники, приятельницей могла быть женщина, которая связана с людьми из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова.

Похожий случай с исчезновением пытавшейся сбежать от родных чеченки произошел в 2023 году. Седа Сулейманова покинула дом после конфликта с родными, которые пытались насильно выдать ее замуж. Девушка устроилась на работу в Петербурге и начала встречаться с молодым человеком. Летом 2023-го ее обвинили в краже украшений и насильно вывезли в республику. О ее местонахождении ничего неизвестно до сих пор.

