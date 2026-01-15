Реклама

16:08, 15 января 2026Силовые структуры

«Спасались через окна». В центре подготовки МВД в Сыктывкаре взорвалась граната, есть пострадавшие. Что известно о ЧП?

После взрыва в Сыктывкаре 4 человека находятся в крайне тяжелом состоянии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре взорвалась светошумовая граната. В результате ЧП пострадали девять человек, четверо из них были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. У пострадавших диагностировали отравление продуктами горения, а также различные травмы и ожоги.

Всего из здания эвакуировали около 200 человек. Кадры с места события опубликовал Telegram-канала Shot. Он также сообщил, что некоторые пострадавшие спасались через окна.

Появились данные, что взрыв мог произойти во время строительных работ. Таким образом, правоохранительным органам еще предстоит выяснить, что стало причиной ЧП — детонация газового баллона или светошумовой гранаты.

Взрыв прогремел во время проведения занятий с личным составом

МВД по Республике Коми сообщило, что пожар в учебном заведении начался во время проведения занятий с личным составом.

В результате пострадали слушатели центра. Все они являются сотрудниками системы МВД.

«Там несколько корпусов, возгорание произошло только в одном корпусе, рядом с актовым залом, а учебные аудитории [расположены] в другом корпусе — они не пострадали. Инцидент не скажется на работе центра», — уточнили в пресс-службе республиканского МВД.

Кадр: Telegram-канал SHOT

СК возбудил дело о халатности

Следователи квалифицировали происшествие в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре по статье 293 («Халатность») УК РФ.

По данным следствия, 15 января произошел хлопок в помещении здания, расположенного в Эжвинском районе Сыктывкара. В результате начался пожар — загорелась крыша. Огонь локализовали на площади 340 квадратных метров. На месте ЧП работали 10 бригад скорой медицинской помощи, две из которых — реанимационные. К ликвидации последствий пожара привлекались 56 человек личного состава и 16 единиц техники.

