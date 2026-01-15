США нацелились на еще один остров в Арктике

Кандидат на пост посла США в Исландии и бывший конгрессмен Билли Лонг в шутку заявил, что островная страна станет 52-м штатом. Об этом сообщает Politico.

«Лонг, кандидат Трампа на пост посла в Исландии, вчера вечером в шутку сказал членам Конгресса, что Исландия станет 52-м штатом, а он — губернатором», — говорится в материале издания.

Ранее США, Дания и Гренландия договорились сформировать рабочую группу по решению разногласий. Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что у Дании и Гренландии есть «красные линии», которые они не могут пересекать, хотя и были готовы предложить Вашингтону возможность открыть больше баз на острове в Арктике.