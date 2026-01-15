Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:40, 15 января 2026Ценности

Стала известна новая подробность о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Page Six: Актер Тимоти Шаламе и модель Кайли Дженнер больше года живут вместе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Стала известна новая подробность о романе франко-американского актера Тимоти Шаламе и модели, телезвезды и бизнесвумен Кайли Дженнер. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник.

По словам инсайдера, знаменитости не только встречаются, но и больше года живут вместе в Лос-Анджелесе. «Они практически уже женаты. (...) Они без ума друг от друга и всегда вместе», — отмечает он, в то же время добавляя, что официально пара еще не оформила отношения.

Кроме того, источник заявил, что Шаламе принимает участие в жизни детей Дженнер — семилетней Сторми и трехлетнего Эйра, отцом которых является рэпер Трэвис Скотт.

Ранее в январе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер поцеловались на «Золотом глобусе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо последнее препятствие перед взятием Россией Запорожья

    «Ставка на геополитическую разрядку». Какие российские акции купить в 2026 году, чтобы заработать

    В России платят сотни тысяч рублей за переезд. Куда можно перебраться, чтобы получить максимальную выплату

    Бросивший ребенка об пол в российском аэропорту мужчина пойдет под суд

    Боня внезапно преподнесла 13-летней дочери подарки после возмущений ее тратами

    Звезда «Игры престолов» отказалась летать на драконах

    В небе над Москвой заметили редкое явление

    Названы отличия обычной простуды от воспаления легких

    Рекордное подорожание серебра объяснили

    Названа особенность «начиненного до отказа» дрона «Куб-3»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok