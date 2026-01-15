Реклама

09:09, 15 января 2026Ценности

Ставшая звездой Игр-2024 регбистка ответила на критику фигуры в облегающем платье

Регбистка Илона Махер ответила на критику фигуры в облегающем наряде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @ilonamaher

Ставшая звездой Игр-2024 американская регбистка Илона Махер ответила на критику фигуры в облегающем наряде. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте и на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя спортсменка рассказала, что недавно опубликовала в социальных сетях фото в облегающем оранжевом платье. Впоследствии она получила комментарий от мужчины, который заявил, что в данной одежде Махер выглядит беременной из-за выпирающего живота.

На размещенных кадрах регбистка вновь предстала в данном наряде, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов. «Это нормальное женское тело. Вероятно, ты давно не видел обнаженную женщину, если вообще когда-нибудь видел. И, надеюсь, больше тебе такая возможность не предоставится», — обратилась к хейтеру знаменитость.

В сентябре 2024 года Илона Махер снялась топлес для обложки журнала Sports Illustrated Swimsuit.

